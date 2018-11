Berufe Talk mit Schwerpunkt Pflegebranche

Die Auswahl an interessanten Tätigkeiten in der Betreuung und Pflege kranker und alter Menschen ist groß und Fachkräfte werden dringend gesucht. Die Informationsveranstaltung der Agentur für Arbeit zu den Berufen in der Pflegebranche findet am Mittwoch, 28. November, von 14 bis 18 Uhr im Bene Vit Haus Mainbogen, Schweinfurter Straße 44, Gochsheim, statt. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über den regionalen Arbeitsmarkt, aktuelle Stellenangebote und erfahren, welche Unterstützungsmöglichkeiten es - auch in finanzieller Hinsicht -für eine Ausbildung/Qualifizierung in der Pflegebranche gibt. Die Veranstaltung beginnt mit einer Führung durch die Einrichtung. Anschließend können die Teilnehmer unverbindlich Fragen stellen und sich mit Experten/Expertinnen aus dem Bereich Betreuung und Pflege sowie Berater/-innen der Agentur für Arbeit austauschen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt.

Anmeldung bei der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Schweinfurt, Doris Küfner-Schönfelder, Tel.: 09721/547-533 oder schweinfurt.bca@arbeitsagentur.de . red