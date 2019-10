"Beruf und Karriere" für Frauen

Bis zum Jahresende gibt es weitere Veranstaltungen und Angebote für Frauen zum Thema "Beruf und Karriere". Darauf weist das Landratsamt Haßberge in Haßfurt hin.

Für alle Frauen, die beruflich durchstarten wollen, bietet Katrin Schmitt am Mittwoch, 6. November, von 18 bis 21 Uhr im Landratsamt einen Workshop an, der Teil der Seminar- und Beratungsreihe "BERUFung mit Zukunft - Frauen auf Erfolgskurs" ist. Die Teilnehmerinnen erhalten Antworten auf die Fragen: "Was ist Motivation? Welche Motive gibt es? Was ist der Schlüssel zur Motivation? Was motiviert mich?".

Weiteres Angebot

Darüber hinaus gibt es für Frauen die Möglichkeit, individuelle Einzelberatungen zu beruflichen Themen in Anspruch zu nehmen. Für die beiden Beratertage am Mittwoch, 13. November, und Mittwoch, 4. Dezember, sind Termine verfügbar. Martina Thomas berät die Frauen.

Anmeldungen sind erforderlich bei der Gleichstellungsbeauftragten Christine Stühler (Telefon 09521/27655, E-Mail gleichstellung@hassberge.de) im Landratsamt. red