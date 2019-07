Beruf mit Bauchgefühl im Fokus

Im Rahmen der GesundheitsregionPlus Kulmbach wird eine überregionale Fachtagung mit dem Titel "Bauchgefühl" angeboten, die das Berufsbild der Hebammen beziehungsweise Entbindungspfleger erfahrbar machen soll. Die Tagung findet am Dienstag, 23. Juli, von 14 bis 17 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes, Konrad-Adenauer-Straße 5 in Kulmbach statt. Auf kurze Impulsvorträge der Experten folgt die Infobörse. Hier können die Interessierten all ihre Fragen loswerden und sich über das neue Ausbildungsformat und die verschiedenen Möglichkeiten, die das duale Studium mit sich bringt, informieren. Das Angebot ist kostenfrei.

Hier kann man sich anmelden

Eine Anmeldung ist bis 19. Juli mit Kontaktdaten per E-Mail an gesundheitsamt@landkreis-kulmbach.de oder telefonisch unter 09221/707-628 erforderlich. red