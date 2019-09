Beruf der Hauswirtschafterin in einem Semester erlernen

Die Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung Bamberg startet am Dienstag, 8. Oktober, eine neue einsemestrige Fachschule in Teilzeitform.

Wer sich neu orientieren möchte und freie Zeitkapazität hat, der ist hier eventuell genau richtig. Interessenten können in der Fachschule den Beruf der Hauswirtschafterin erlernen. Der gesellschaftliche Wandel eröffne laut Pressemitteilung sehr gute Chancen und Potenziale in der Hauswirtschaft, vor allem . auf dem Dienstleistungssektor: sei es die Rund-um-Betreuung einer Familie, von Kindern oder alten Menschen, sei es in einem Hotel, einer Pflegeeinrichtung oder Großküche. Die Nachfrage sei riesengroß. Dabei geht es nicht nur um Kochen, Waschen, Putzen, die klassischen Versorgungsarbeiten, sondern auch und immer häufiger um Betreuen, Assistieren, Anleiten, um Zeitplanung, Finanzmanagement und Projektplanung.

Der Studiengang wird in Teilzeit angeboten, zudem sind die Ferien unterrichtsfrei. Der Unterricht findet dienstags (8.30 bis 14.20 Uhr) und mittwochs (8.30 bis 15.55 Uhr) statt. Der Besuch der Schule ist kostenfrei. Anmeldungen werden unter Telefon 0951/8687-36 entgegengenommen. Weitere Informationen auf der Internetseite des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg, www.aelf-ba.bayern.de. red