Berührung in allen Formen

Ob in religiösen Ritualen oder in denen des Alltags, ob beim Tanz, in Theater und Film – sowohl in den Künsten, als auch in Kulturpraktiken finden sich vielfältige Möglichkeiten der Berührung. Dies kann ebenso physisches Berühren meinen, wie auch Gerüche, Geräusche, visuelle Eindrücke oder emotionale Rührung des Zuschauers. Selbst in der Praxis der Museumswelt werden Besucher zunehmend zum Anfassen der Exponate eingeladen.

In der öffentlichen Tagung "Tangieren - Praktiken und Arrangements des Berührens in den performativen Künsten" am Experimentiertheater Universität Erlangen in der Bismarckstraße 1 untersuchen Wissenschaftler die medialen und ästhetischen sowie die politischen und sozialen Voraussetzungen und Implikationen des Berührens in performativen Künsten und Kulturpraktiken.



Tagung über zwei Tage

Die Tagung des DFG-Netzwerks "Berühren - Literarische, mediale und politische Figurationen", in Kooperation mit dem Institut für Theater und Medienwissenschaften der FAU und dem Theater Erlangen, findet am Donnerstag, 12. April, und Freitag, 13. April, statt. Beginn ist am Donnerstag um 13 Uhr, am Freitag um 9.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. red