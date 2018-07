Berührt durch den Glauben

Hilfreiche Berührungen









Eckehard Kiesewetter Jesserndorf — "Vor 60 Jahren", erzählen die Jubilare, "da ist noch eigens Max Ebner mit dem großen Bus von Bramberg aus nach Jesserndorf gefahren, um die Erstkommunikanten und ihre Familien zur Kirche nach Jesserndorf zu bringen". Gestern war kein Bus zur Stelle. Dafür standen die Dorfstraßen und die -plätze voller Privatautos, denn in Jesserndorf wurden Jubelkommunion und Pfarrfest gefeiert. Die Erstkommunikanten des Jahres 1958 bildeten am Sonntag zwar die zahlenstärkste Gruppe, aber noch nicht mal die ältesten unter den 45 Jubilaren in der Kirche St. Antonius. Sieben "Senioren" waren bereits vor 70 Jahren auf alles vorbereitet worden, was einen mündigen Katholiken ausmacht. Pfarrgemeinderatsmitglied Gertrud Barthelmann hatte die Jubilare zusammengetrommelt und freute sich, dass diesmal so viele der Einladung gefolgt sind.Sie alle und dazu noch die "50er" und "40er", sowie jeweils ein "25er" und "Zehner" feierten mit Eberns Stadtpfarrer Pater Rudolf Theiler und dem pastoralen Mitarbeiter Stefan Dietrich Festgottesdienst. Der Mediziner aus Bamberg wirft sich sonntags ehrenamtlich die Soutane um, um dort zu unterstützen, wo es an hauptamtlichem Personal fehlt, wie in der Pfarreiengemeinschaft "Gemeinsam unterwegs" Ebern - Unterpreppach - Jesserndorf.Den guten Ton zum Festgottesdienst steuerte Philipp Arnold (Orgel und Gesang) bei. Zu Beginn wurden Pauline Arneth und Jannes Lang, die vor wenigen Wochen die Erstkommunion empfangen hatten, als neue Ministranten eingeführt.Pfarrer Theiler stellte heraus, wie wichtig für den Menschen Berührungen seien. Dabei gehe es nicht nur um körperliche, sondern genauso um seelische Berührungen und menschliche Kontakte. Das Sakrament der Kommunion berühre gläubige Menschen, schenke ihnen Kraft und Stärke. Der Pfarrer wünschte den Jubilaren und der gesamten Gemeinde "Berührung durch Gott" und "dass Sie auch immer wieder von Mitmenschen berührt werden."Gelegenheit dazu bieten Pfarrfeste : am Nachmittag beim Kindergarten; oder kommenden Sonntag, wenn auch in Vorbach die Jubelkommunion ansteht.