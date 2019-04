Berühmte Gestalten der Geschichte

Der Katholische Kulturkreis lädt am Dienstag, 9. April, um 19.45 Uhr zu einem Geschichtsvortrag der etwas anderen Art ein. Rainer F. Schmidt, Professor für Geschichte an der Universität Würzburg, wird die Frage stellen: "Wer war's?". Seine kurzweilige Vorstellung "Berühmter Gestalten der Geschichte" versammelt anekdotenhafte Charakterporträts großer Frauen und Männer aus dem 19. und 20. Jahrhundert und fordert das Publikum zum Mitraten auf. Der Vortrag findet im Pfarrzentrum St. Hedwig, Am Galgenberg, statt. red