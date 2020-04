Berthold Goldmann: Naturfreund seit 65 Jahren

Eine hochrangige Ehrung stand bei der Jahreshauptversammlung der Naturfreunde-Ortsgruppe Presseck im Gasthof "Schwarzes Roß" auf dem Programm. Gründungs- und Ehrenmitglied Berthold Goldmann wurde für 65-jährige Treue mit dem Abzeichen mit Goldkranz ausgezeichnet.

Vorsitzender Elmar Gahn bedauerte, dass es mit einem Mitgliederstand von 77 immer schwieriger werde, genügend Leute zu finden, die bei Veranstaltungen mithelfen. "Dennoch haben wir unsere Aktivitäten nicht vernachlässigt, sondern versucht, sie beizubehalten." Er sehe keinen Grund, das Handtuch zu werfen, gefragt seien vielmehr Optimismus und eine positive Einstellung.

Gahn blickte auf die Wanderungen, die Sonnwendfeier, das Schafkopfrennen und die Weihnachtsfeier zurück. Ein weiterer Höhepunkt sei die Maibaumaufstellung mit dem Frankenwaldverein gewesen. Der Vereinsausflug im September habe nach Hofheim in Unterfranken geführt.

Einen umfassenden Bericht trug Wanderwart Norbert Rödel vor. Er berichtete von Wanderungen im Weismaintal, durch die Weinberge bei Königsberg sowie am Rauhen Kulm oder in die Neumühle. Daniela Gahn wünschte sich mehr Interesse an der Jugendgruppe. "Zur Maibaumaufstellung und zur Johannisfeier waren leider keine Kinder anwesend, um geplante Aktivitäten durchzuführen, was sehr schade ist", sagte sie.

Bankwart Klaus-Dieter Reuther wird die Ruhebänke sichten und bei Bedarf erneuern.

Einen detaillierten Kassenbericht trug Kassier Horst Zeitler der Versammlung vor. Mit dem Ergebnis könne man sehr zufrieden sein. Eine sorgfältige Kassenführung bestätigte Berndt Degelmann.

Die Grußworte der Marktgemeinde überbrachte Dritter Bürgermeister Christian Ruppert, der die Arbeit der Ortsgruppe nicht missen möchte. Die Arbeit der Vereine werde oft nicht gesehen, betonte er.

Die anschließenden Wahlen brachten keine Veränderungen.

Danach nahmen Vorsitzender Elmar Gahn und Christian Ruppert die Ehrungen vor. Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden Marlies Walther, Dieter Walther und Patrick Walther ausgezeichnet. Seit 40 Jahren gehört Horst Zeitler der Ortsgruppe an, der seit 1989 das Amt des Kassiers innehat. Wolfgang Hoderlein konnte zur Ehrung für 40 Jahre nicht anwesend sein.

Mit der besonderen Ehrung für Berthold Goldmann endete die Versammlung. red