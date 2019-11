Berta Lauterbach feierte im Kreise ihrer Großfamilie

Ihren 91. Geburtstag feierte in diesen Tagen Berta Lauterbach im Kreise ihrer Großfamilie. Die Jubilarin, die Zeit ihres Lebens eine Frohnatur war, ist im wenige Kilometer entfernten Förstenreuth/Stammbach geboren. Mit 20 Jahren heiratete sie in den Bauernhof der Familie Lauterbach in Birkenhof ein und brachte einen Sohn und drei Töchter zur Welt. Sie liebte ihre tägliche Arbeit am Bauernhof, auch wenn sie zur damaligen Zeit mitunter sehr schwer war.

Heute ist Berta Lauterbach froh und auch glücklich darüber, dass sie noch auf dem Bauernhof in gewohnter Umgebung ihren Lebensabend verbringen kann. Sie wird dabei liebevoll von ihren Töchtern Barbara und Hannelore sowie Sohn Norbert und der Pflegekraft Susi umsorgt.

Bürgermeister Hermann Anselstetter überbrachte die Glückwünsche des Marktes Wirsberg. Er würdigte die großartige Lebensleistung der Jubilarin, die auf dem Birkenhof Familiengeschichte geschrieben hat. So habe Berta Lauterbach von den über 200 Jahren, seit denen die Lauterbachs auf dem Bauernhof beheimatet sind, zusammen mit ihrem 2017 verstorbenen Ehemann Adolf stolze 70 Jahre gestaltet. Der Bürgermeister dankte der Jubilarin auch für die jahrzehntelange Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ihres Mannes, der vom Feuerwehrvorsitzenden bis zum Kirchenvorsteher und Marktgemeinderat neben seinem Beruf als Landwirt Verantwortung trug. Werner Reißaus