Bernhard F. Loges: Pläne für Coburg

Eigentlich war er schon da, bevor er im September 2018 offiziell sein Amt als Intendant des Landestheaters Coburg angetreten hat: Bernhard F. Loges, der als Musiktheaterdramaturg der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg dort zuletzt die "Ring"-Neuinszenierung mit betreute, pendelte bereits in der Interimszeit häufig nach Oberfranken. Inzwischen ist er richtig angekommen. Und spricht auf der Einladung des Richard-Wagner-Verbandes am Dienstag, 19. März, um 19.30 Uhr im Hotel "Bamberger Hof" über Aktuelles zur Generalsanierung und über seine Pläne. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, Nicht-Mitglieder sind willkommen. red