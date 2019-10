Berndt Fischer zeigt das grüne Dach Europas

"Er sei eigentlich kein Fotograf, er sei eher ein Handwerker", eröffnete Berndt Fischer seine Ausführungen zu seinen Kunstwerken aus dem Bayerischen Wald und Böhmerwald bei der Vernissage der Ausstellung "Das grüne Dach Europas" im Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) am Marktplatz in Haßfurt.

"Das grüne Dach Europas", hinter diesem Begriff verbirgt sich das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteleuropas im Dreiländereck Deutschland - Tschechien - Österreich. Dieses grenzüberschreitende Gebiet ist sowohl aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten als auch seiner Geschichte eine wahre Schatzkammer der Natur mit zerklüfteten Gipfeln, skandinavisch anmutenden Hochflächen, Urwaldrelikten, dunklen Mooren und romantischen Waldseen sowie einer Vielzahl von bedrohten Pflanzen- und Tierarten.

Kurzweilig erläuterte Berndt Fischer den Besuchern der Vernissage, dass sein "Handwerk" durchaus auch mal bedeuten könne, 14 Meter über dem sicheren Boden auf einer wackeligen Holzkonstruktion auf den perfekten Moment für ein gelungenes Bild zu warten.

Dass sich dies bei seinen Werken mehr als gelohnt hat, das bestätigte Petra Sommer, Leiterin des Umweltbildungszentrums (Ubiz) Oberschleichach. "Um die Stimmung und das Gefühl dieser speziellen Region so auf Bildern zu transportieren, dafür braucht man ein besonderes Gespür. Und mit jedem Bild hat Berndt Fischer dieses Gefühl hervorragend eingefangen."

Plädoyer für den Naturschutz

Bereits im Vorfeld hätten sich Besucher der Bibliothek von den Fotografien beeindruckt gezeigt, wie Annelie Ebert, Leiterin des Biz, berichtete. Eine Schulklasse aus Zeil habe sich bereits für einen Besuch angekündigt.

Berndt Fischer, der seit mehr als 40 Jahren vor allem Tiere und Landschaften festhält und dafür zahlreiche Preise erhalten hat, schlug auch ernstere Töne an. "Diese Motive zu finden, das wird von Tag zu Tag schwerer. Es besteht ein so enormer Druck auf die Natur, dass diese Lebensräume verschwinden. Viele davon, die ich noch aus meinen Kinder- und Jugendtagen kenne, sind bereits unwiederbringlich verloren." Die Ausstellung ist ein Plädoyer für einen stärkeren Schutz der Arten und Lebensräume, aber auch für mehr Demut vor der Natur.

Die Ausstellung in Kooperation mit dem Ubiz und Biz ist bis einschließlich 30. November kostenfrei zu den Öffnungszeiten des Biz am Marktplatz in Haßfurt zu besichtigen. red