Die Vortragsreihe in der Artothek Hallstadt wird am Mittwoch, 25. September, mit dem Bamberger Künstler Bernd Wagenhäuser fortgesetzt. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadtbücherei St. Kilian, Marktplatz 12a. Der Eintritt ist frei. Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage an der Marktscheune. red