Bernd Seitz führt Awo weiter

Die Arbeiterwohlfahrt leistet im Landkreis Kronach eine vielfältige und generationenübergreifende soziale Arbeit, unterstrich Vorsitzender Bernd Seitz bei der Kreiskonferenz in der Gaststätte Eidloth in Neukenroth.

In den Neuwahlen der Vorstandschaft wurde Vorsitzender Bernd Seitz von den Delegierten einstimmig bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wurden Alexander Fehn und Ralf Völkl gewählt.

Bestätigt wurden Ingrid Völkl als Kassenführerin und Alexander Gröger als Schriftführer, ebenso die Revisoren Barbara Gröger und Wolfgang Bär. Als Beisitzer gehören Sieglinde Grüdl, Martina Seitz, Franz Kluge, Simone Köhler, Simone Wendt und Günter Martin dem Vorstand an. Vertreterinnen der Kindertagesstätten sind Silke Gallitz, Elisabeth Töpper und Sabine Sieber. Als Beauftragte für soziale Belange wurde Evelin Holm gewählt.

Die Awo betreibe sowohl feste soziale Einrichtungen wie die Kindertagesstätten mit Kinderhort in Ludwigsstadt oder das Wohnheim "Haus am Rosenberg" für psychisch Kranke sowie den sozialpsychiatrischen Dienst in der Stadt Kronach, betonte eingangs Vorsitzender bernd Seitz. Der örtliche AWO-Ortsverein und der Kreisverband setzten sich auch seit vielen Jahren dafür ein, den Kindergarten-Fahrdienst in Ludwigsstadt aufrecht zu erhalten.

Arbeit für alle Generationen

Daneben gebe es auch Einrichtungen, die ausschließlich ehrenamtlich von den Mitgliedern und Ortsvereinen aufrechterhalten würden, so die Kleiderkammer in Ludwigsstadt und den Laden "FinnWas" in Tettau, dessen Erlös für gemeinnützige Zwecke gespendet werde. Die Awo biete Aktivitäten vom Kinder- bis in den Seniorenbereich. "Wir können auf ein hohes Maß an ehrenamtlichem Engagement zurückgreifen. Unsere Mitglieder sind hoch motiviert und bringen sich optimal in der Gesellschaft ein", stellte Bernd Seitz fest. Dass man dabei oft generationenübergreifend zusammenarbeite, sei zur Gestaltung des demographischen Wandels ein besonders positiver Aspekt.

Eine feste Einrichtung und ein Highlight sei zum Beispiel die Sommerfreizeit für Kinder, die jährlich im Jugendwaldheim Lauenstein angeboten werde. Durch die AWO organisierte Seniorenarbeit und Angebote in Ludwigsstadt, organisiert von Sieglinde Grüdl, Ebersdorf sowie Windheim, wo es seit vielen Jahren eine von Simone Köhler organisierte Gymnastikgruppe gebe. Das neue Angebot des Ge-nerationentreff "Kaffeekränzchen mit Selbstgebackenem" im Gemeindehaus Ebersdorf werde von der Bevölkerung hervorragend angenommen und habe sich zu einem richtigen Treffpunkt im Ort entwickelt, berichtete Günter Martin.

In Zukunft komme es darauf an, neue Mitglieder zum Mit-machen zu gewinnen, um alle diese Aktivitäten aufrecht zu erhalten oder auch neue soziale Initiativen ins Leben zu rufen, nannte Bernd Seitz einen Schwerpunkt für die kommenden Jahre. Hierfür habe man begonnen, die Mitglieder auch stärker anzusprechen und mit einzubeziehen, beispielsweise durch zwei Veranstaltungen im Jugendheim Pressig und einem Tag der offenen Tür im "FinnWas" Tettau. vz