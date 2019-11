Bernd Regenauer in der Hirtenbachhalle

Zum 125. Jubiläum der Raiffeisenbank Heroldsbach findet am Samstag in der Hirtenbachhalle ein Kabarett-Abend mit Bernd Regenauer statt. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es bei der Raiffeisenbank Heroldsbach, Raiffeisenstr. 2. Mitglieder der Bank haben einen Preisvorteil. Die Bewirtung an dem Abend übernimmt die Theatergruppe Heroldsbach. In Heroldsbach wird das Programm "MixTour" gespielt. red