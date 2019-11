Berliner "Tilia-Quartett" spielt in Tambach

In der Reihe "Classic Makes Happie" steht ein vorweihnachtliches Konzert, das am Samstag, 30. November, um 17 Uhr in der Kirche des Schlosses Tambach erklingt. Das "Tilia-Quartett" der Staatskapelle Berlin spielt Stücke von Felix Mendelssohn-Bartholdy (Streichquartett a-Moll, Opus 13) und Ludwig van Beethoven (Streichquartett a-Moll, Opus 132). Im Anschluss an das Konzert gibt es ein Get-together mit den Musikern.Ticketbuchungen sind unter www.reservix.de möglich. Veranstalter ist die HIMS Academy GmbH in Schloss Hafenpreppach. Foto: Barbara Pittner