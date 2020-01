Berichtigung

Kein Netto-, sondern ein Penny-Markt Im Artikel über den geplanten Vollsortimenter Rewe am Aschacher Kreisel (Ausgabe 30. Januar, Seite 8) ist uns ein Fehler unterlaufen.Hier heißt es: "Hümpfer sieht in dem neuen Vollsortimenter in Aschach weniger die nahe Konkurrenz zum Großenbracher Netto-Markt, ...". Der Supermarkt in Großenbrach ist allerdings kein Netto-Markt, sondern ein Penny-Markt. Der Netto-Markt steht in Bad Bocklet. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. red