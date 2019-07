Oldtimer-Treffen nur am Sonntag Thulba — Im Bericht "Oldtimer der besonderen Art besiedeln Thulba" vom Freitag haben sich Fehler eingeschlichen. Das Oldtimer-Treffen findet nicht am Samstag, sondern nur am Sonntag, 7. Juli, auf dem Thulbaer Sportplatz statt. Beginn ist erst um 11 Uhr. sek