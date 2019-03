Berichtigung der Tagesordnung

In der Versammlung der Jagdgenossenschaft Wiesenttal II-Albertshof am Samstag, 23. März, im Feuerwehrhaus Albertshof, muss es unter dem sechsten Tagesordnungspunkt richtig heißen: Verwendung des Jagdpachtschillings. In der Einladung steht fälschlicherweise "Auszahlung des Jagdpachtes 2019 - 2022". hl