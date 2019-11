Berichtigung der Anfangszeiten

In der Ausgabe von Freitag, 15. November, wurden für den Volkstrauertag bei Eltingshausen und Oerlenbach falsche Zeiten veröffentlicht. Richtig ist, dass in Eltingshausen am Sonntag, 17. November, um 8.30 Uhr Gottesdienst gefeiert wird. Die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal folgt um 9.30 Uhr. In Oerlenbach ist am Sonntag, 17. November, um 10 Uhr Gottesdienst und um 11 Uhr Gedenkfeier am Kriegerdenkmal am Friedhof. In Ebenhausen ist um 10 Uhr Gottesdienst, im Anschluss um 10.45 Uhr findet die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal am Schlossplatz statt. sek