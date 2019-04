Berichte aus Neuguinea

Um die Lage der Menschen in Papua-Neuguinea geht es in einem Vortrag, der am Freitag, 7. Juni, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus "Lichtblick", Hutschdorfer Straße 2, in Thurnau stattfindet. Pfarrer Traugott Farnbacher – bis vor kurzem Leiter des Referats Pazifik/Ostasien im Centrum Mission Eine Welt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern – berichtet an diesem Abend über die herausfordernde Arbeit von Simon Ganal.

Der Arzt Simon Ganal ist im Auftrag von Mission Eine Welt im Krankenhaus Etep in einer sehr abgelegenen Gegend von Papua-Neuguinea tätig. Dort zeigt sich die schwache medizinische Versorgung im Land besonders deutlich. Mit aktuellen Fotos und vielen konkreten Informationen wird Pfarrer Farnbacher seine Zuhörer in eine ganz andere Welt hineinnehmen. red