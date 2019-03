Bericht über Schwimmbad Streitberg

Am Dienstag, 26. März, findet um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Muggendorf eine Sitzung des Marktgemeinderates Wiesenttal statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichterstattung des Fördervereins "Familienschwimmbad Streitberg", Baumaßnahmen für den Staatsstraßen- und Radwegebau und die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" 2019 bis 2022. red