Bericht über eine Tour von Bergen nach Oslo

Die Sektion Bad Kissingen des Deutschen Alpenvereines veranstaltet am Donnerstag, 9. Januar, um 19.30 Uhr einen Bildvortrag im katholischen Pfarrsaal. Das Thema lautet "Von Hütte zu Hütte in Südnorwegen". Der Referent Felix König nimmt die Zuschauer auf eine Tour von Bergen nach Oslo mit. In einer dreiwöchigen Reise führt die Tour des Studenten entlang der legendären Strecke der Bergenbahn durch karge Landschaften rund um den Lyse-Fjord und durch den nördlichen Teil des Nationalparks "Hardangervidda". Der Eintritt ist frei. Gäste sind willkommen. sek