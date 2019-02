Bericht über die Michaelskirche

Der ehemalige Kreisheimatpfleger, Lehrer a.D. Bertram Becker aus Burghausen, kommt am Mittwoch, 20. Februar, zum Erzählcafé in das Seniorenzentrum St. Elisabeth. Der Referent war der Initiator für die Konservierung der Ruine, der Reste der Michaelskirche, die einst die Ortskirche für die Pfarreien Reichenbach und Burghausen war. Becker gelang es, die Christen der Ortschaften für eine Sanierung der Mauerreste zu begeistern. Viele Helfer räumten Schutt beiseite, verfugten die noch stehenden Mauern und schufen ein ansehnliches Umfeld. Über diese Arbeiten berichtet Becker und zeigt Bildmaterial. Das Referat beginnt um 15 Uhr. Ab 14 Uhr bietet das Haus Kaffee und Kuchen auch für die Besucher an. Gäste sind willkommen. sek