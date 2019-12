Bericht über die Bewältigung von Krisen

Ein Chapterabend findet am Freitag, 3. Januar, ab 19.15 Uhr im Hotel "Fränkischer Hof" in Baiersdorf statt. Der Referent, Andreas Schreiber, spricht zu dem Thema "Mordversuch überlebt! Und dann?". Er und seine Familie haben schwierigste Zeiten erlebt. Der Referent gibt mit seinem Bericht Einblicke in sein Leben und schildert die Bewältigung seiner Krisen. red