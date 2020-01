Bericht aus der Praxis

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten veranstaltet morgen um 19.30 Uhr im FC-Sportheim in Marktleugast einen Pflanzenbauabend. Es gibt Informationen zu Kulap, zu gesetzlichen Gewässerrandstreifen und zur Düngeverordnung und einen Praxisbericht zur pfluglosen Bewirtschaftung. Weitere Pflanzenbauabende finden am 30. Januar im Gasthaus Opel in Himmelkron und am 10. Februar im Gasthaus Geuther in Kulmbach statt. red