Bericht aus Brasilien

Lukas Weimer, der seit wenigen Wochen von seinem Einsatz als Weltwärts-Freiwilliger in Brasilien wieder zurück ist, hält am Sonntag, 30. September, einen brasilianischen Tag im Pfarrzentrum Hammelburg ab. Beginn ist um 10.15 Uhr mit einer Messe mit brasilianischen Elementen in der Stadtpfarrkirche. Im Anschluss gibt es Mittagessen mit brasilianischen Speisen. Am Nachmittag berichtet Lukas Weimer über seinen Freiwilligendienst in Juruti Velho. Das Ende ist gegen 15 Uhr. Zur Planung ist eine Anmeldung im Pfarrbüro Hammelburg bis 23. September erforderlich, Tel.: 09732/2018 oder E-Mail: st-johannes.hammelburg@bistum-wuerzburg.de. sek