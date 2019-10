Die Mettenschicht ist die letzte Schicht der Bergleute im Jahr und wird entsprechend gefeiert. So auch am Donnerstag, 31. Oktober, ab 18 Uhr im Besucherbergwerk St.-Veit-Zeche am Wirsberger Weg in Kupferberg. Es werden auch Führungen angeboten. Die Mettenschicht ist zugleich die letzte Veranstaltung in diesem Jahr. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Ab dem 1. November bis Ende März 2020 ist das Bergbau-Museum Kupferberg dann geschlossen. kpw