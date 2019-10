Mit der neuen Band-Formation "Bergwerk" beginnt am Samstag, 5. Oktober, der Veranstaltungsherbst in Untererthal. Beginn des Konzertes ist um 20.30 Uhr in der Erthal-Halle, Einlass 19.30 Uhr. Karten sind bei der Bäckerei Schneider (Untererthal), Bäckerei Schwab (Hammelburg) und im Frisörsalon Schnittpunkt (Hammelburg) sowie an der Abendkasse erhältlich. sek