Bergwacht Erlangen sucht Nachwuchskräfte

Wer gerne klettert, kaum den ersten Schneefall erwarten kann, um endlich wieder Skifahren zu gehen, oder gern lernen möchte, wie man sich und anderen bei Notsituationen am Berg helfen kann, ist bei der Bergwacht Erlangen richtig. Deren Jugendgruppe sucht derzeit Nachwuchskräfte im Alter von 12 bis 15 Jahren und bietet einen Kennenlern- und Informationstag für alle Interessierten an, und zwar am Freitag, 20. September, von 15 bis 18 Uhr im BRK-Kreisverband Erlangen, Henri-Dunant-Straße 4, Erlangen. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz vor der Kletterwand. Wer Interesse hat, sollte bis spätestens Sonntag, 15. September, eine entsprechende E-Mail mit Namen und Alter an jugend@bergwacht-erlangen.de schreiben. Im Bild ist zu sehen, wie ein Helfer der Bergwacht aus der Höhe abgeseilt wird, um anderen zu helfen. Foto: privat