Bergstraße in Kleintettau wird zur Baustelle

Vom 15. Juli bis zum 27. September wird im Ortsteil Kleintettau die Wasserleitung in der Bergstraße erneuert. Wie die Marktgemeinde Tettau mitteilt, wird es daher ab 15. Juli bis voraussichtlich Mitte November (dann im Zuge der damit zusammenhängenden Straßenbauarbeiten) zu Beeinträchtigungen kommen.

Die Grundstücke im Baubereich bleiben demnach befahrbar. Im Zuge der Baumaßnahme könne es gelegentlich zu Vollsperrungen kommen, so der Markt Tettau in einer Pressemitteilung. Die genauen Zeitpunkte der Vollsperrungen würden rechtzeitig bekannt gegeben und könnten natürlich auch jederzeit vor Ort auf der Baustelle erfragt werden.

Die Straßenbauarbeiten erfolgen nach Abschluss der Wasserleitungsbauarbeiten, zum Teil eventuell auch parallel. Geplanter Baustart hierfür ist Mitte Oktober.

Es ist geplant, dass die Müllabfuhr weiterhin normale Touren fahren kann. Sollte es wider Erwarten dazu kommen, dass dies nicht der Fall ist, werde rechtzeitig informiert und es würden entsprechende Sammelstellen eingerichtet.

Die bauausführende Firma ist in diesem Fall bereit, die Mülltonnen zu den Sammelstellen und anschließend wieder zu den Haushalten zurück zu bringen. In diesem Fall sollten die Tonnen bereits am Freitagmorgen bereitstehen. red