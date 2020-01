Bergsteigergruppe wandert am Spitzelberg

Die Wanderer- und Bergsteigergruppe Eltmann unternimmt am Sonntag, 12. Januar, eine weitere Wanderung. Sie führt rund um Limbach zum Spitzelberg. Die Anhöhe liegt zwischen Limbach und Sand. Der Treffpunkt zum Bilden von Fahrgemeinschaften ist um 9 Uhr an der Mainlände in Eltmann. In der Gaststätte Salim im Eltmanner Stadtteil Limbach ist eine Mittagsrast geplant. Weitere Auskünfte zur Tour erteilt Reinhard Lediger unter der Telefonnummer 09522/708345. red