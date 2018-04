Bergsteigergruppe Eltmann wandert

Die Wanderer- und Bergsteigergruppe Eltmann unternimmt am Sonntag, 22. April, eine Wanderung auf dem Königsweg bei Bad Brückenau. Busabfahrt ist um 8 Uhr an der Mainlände in Eltmann. Eine Mittagsrast ist im Gasthof "Zum Schwarzen Ross" in Eckarts geplant. Weitere Auskünfte gibt es bei Reinhard Lediger unter der Telefonnummer 09522/708345. red