Bergsteiger wandern über den Erlebnispfad

Am Sonntag, 24. März, läuft die Wanderer- und Bergsteigergruppe Eltmann von Trossenfurt über den Erlebnispfad Tretzendorfer Weiher. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Mainlände in Eltmann.Von hier geht es mit Privat-Pkw zum Ausgangspunkt der Wanderung. In der Brauereigaststätte Roppelt in Trossenfurt ist eine Mittagsrast vorgesehen. Weitere Auskünfte erteilt Erich Wirth, Ruf 09522/7621. red