Bergsteiger berichtet

Im Musikheim am Bahnhofplatz hält der Stadtsteinacher Bernd Hofmann am Mittwoch, 2. Oktober, um 19.30 Uhr einen eindrucksvollen Reisebericht mit grandiosen Landschaftsaufnahmen unter dem Motto "Annapurna Circuit - wenn Langsamkeit zum Erfolg führt". Hofmann ist Vorsitzender der Alpenvereins-Sektion Selb und war im Mai mit einer Reisegruppe in Nepal. Dort umrundete er das Annapurna-Massiv über den 5416 Meter hohen Thorong-Pass. Zum Massiv gehören mit dem Annapurna und dem Annapurna II zwei der höchsten Berge der Erde. Der Himalaya liegt zwischen dem indischen Subkontinent im Süden und dem Tibetischen Hochland im Norden. Mittendrin liegt Nepal, Ziel vieler Bergsteiger. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Spenden kommen der Nepalhilfe Kulmbach zugute. red