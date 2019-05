Bergretter in der Fränkischen Schweiz rücken dreimal aus

Die Bergwacht Pottenstein ist in den vergangenen Tagen zu drei Einsätzen ausgerückt. Es gab einen Kletterunfall und zwei medizinische Notfälle.

Beim Einsatz im Bereich der Burg Rabenstein wurden die Bergretter zu einer bewusstlosen Person im unwegsamen Gelände gerufen. Mit der Bergwacht alarmiert worden waren der Malteser Hilfsdienst aus Waischenfeld und der Notarzt aus Ebermannstadt. Nach der Versorgung der Person durch den Rettungsdienst erfolgte der Abtransport per Gebirgstrage zum Rettungswagen.

Unfall an Bärenschluchtwänden

Beim Einsatz an den Bärenschluchtwänden bei Pottenstein wurde die Bergwacht zu einer verunglückten Person an einem Kletterfelsen alarmiert, der in der unmittelbaren Nähe eines Campingplatzes liegt. Vor Ort war bereits der Rettungshubschrauber "Christoph 20" aus Bayreuth und ein Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes Pegnitz. Nach Rücksprache mit dem Notarzt erfolgte der Abtransport per seilversicherter Gebirgstrage zum Rettungswagen.

Außerdem wurde die Pottensteiner Bergwacht ins obere Püttlachtal gerufen. Meldebild war eine Synkope (Bewusstlosigkeit) eines Wanderers im unwegsamen Gelände. Nach der Erstversorgung erfolgte der Transport mit dem Bergwachtrettungsfahrzeug zum Rettungswagen des Landrettungsdienstes. red