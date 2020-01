Bergrab tritt wieder an

Die Mitglieder der Überparteilichen Liste Lisberg-Trabelsdorf (ÜPL) haben über die Listenbesetzung für die anstehende Kommunal abgestimmt. Der ÜPL sei es gelungen, Kandidaten aus vielen Lebensbereichen der Gemeinde zu finden: Junge und Alte, Neulinge und Erfahrene, Elternbeiratsmitglieder von Kindergarten sowie Schule, Vereinsvorstände, Mitglieder der Teilnehmergemeinschaften Lisberg und Trabelsdorf, stellvertretende Kommandanten der freiwilligen Feuerwehren sowie aktive Feuerwehrleute. Gleichzeitig sei es gelungen, ein ausgewogenes Verhältnis beider Ortsteile mit Lisbergern und Trabelsdorfern zu schaffen, heißt es in der Pressemitteilung der ÜPL.

Ins Rennen um das Amt des Ersten Bürgermeisters wird Michael Bergrab geschickt. Die Mitglieder der ÜPL nominierten das amtierende Gemeindeoberhaupt einstimmig. Gemeinsam will die ÜPL mit den Kandidaten auch in der kommenden Amtszeit einiges bewegen und die Gemeinde Lisberg voranbringen. Große Herausforderungen sieht Bergrab in der Veränderung des Klimas und den einhergehenden Problematiken. Ferner sieht er in der Überalterung der Ortskerne strukturellen Handlungsbedarf. Um ein stabiles Ortsbild zu haben, müsse die Gemeinde hier planungsrechtlich aktiv werden, um Leerstand vorzubeugen und eine Weiternutzung der Gebäude und Grundstücke gewährleisten zu können. Darüber hinaus sieht der die Zukunft der ländlichen Gemeinden in den weichen Standortfaktoren. Deshalb sei für ihn die Unterstützung der Vereine, Jugendarbeit, Kultur sehr bedeutungsvoll.

Dazu sollen Mittel aus der Dorferneuerung und aus der Städtebauförderung eingesetzt werden oder, wenn es kein geeignetes Förderprogramm gibt, soll auch weiterhin über den Tellerrand geschaut werden. Der aktuelle Aufbau von freiem WLAN mittels des Projektes frei.funk ist so ein Beispiel.

Folgende Projekte, die unter Bergrabs Federführung aktuell am Entstehen sind, möchte er in den kommenden sechs Jahren weiterbetreuen und umsetzen: Medizinisches Versorgungszentrum Trabelsdorf, Innenentwicklung Lisberg, Gedenken an die Bevölkerung, besonders der jüdischen Bevölkerung, Aufarbeitung der Geschichte, Erweiterung der kulturellen Angebote auf dem Land. Bei den anstehenden Wahlterminen möchte die ÜPL mit den Wählern ins Gespräch kommen. red