Bergmann korrigiert Aussage

Der Vorsitzende der Untersteinacher FW-WGU, Helmut Bergmann, korrigiert eine seiner Aussagen in der jüngsten Hauptversammlung (die BR berichtete am Dienstag). In dem Bericht hatte es geheißen: "Man höre ständig, dass die Gemeinde überlastet sei, so Bergmann. Deshalb könne es heuer auch keine Sitzung des Abwasserzweckverbands geben. Die Kommune sollte die günstigen Zinsen nutzen, um die drängenden Probleme wie Wasserversorgung und Straßensanierungen zu lösen."

Bergmann teilt nun mit, er habe sich missverständlich ausgedrückt. Gemeint sei gewesen, dass wegen Arbeitsüberlastung der Gemeindeverwaltung beispielsweise im Jahr 2017 keine einzige öffentliche Sitzung des Abwasserzweckverbands der Schorgasttalgemeinden stattgefunden habe. Er hoffe und wünsche sehr, dass der Abwasserzweckverband im laufenden Jahr wieder öffentlich tagen werde und dessen Probleme endlich einer Lösung zugeführt würden." red