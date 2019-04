Bergmann feiert ein gelungenes Comeback

Viktor Renner vom TSV Mönchröden sowie Martin und Steffen Bergmann vom SV Bergdorf/Höhn (Team Land Rover) starteten beim Kammlauf im Erzgebirge.

Das Rennen über 26 Kilometer wurde in der klassischen Technik ausgetragen und fand bei widrigsten Wetter statt. Dauerregen und Wind machten den 250 Wettkämpfern schwer zu schaffen. Renner lief ein gutes Rennen und finishte auf Platz 5 in der H41 (1:41:54 Stunden). Stark präsentierte sich der Höhner Bergmann. Er belegte Platz 18 in der H51 (1:59:51 Stunden).

Ein Comeback feierte der ehemalige Deutsche Jugendmeister Martin Bergmann (SV Bergdorf/Höhn), er wurde Zwölfter und belegte in der Männerklasse Platz 5 in 1:36:36 Stunde. rs