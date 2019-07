"Bergleute" begeistert von Bachinger

Christoph Böger Dem FC Stockheim ist ein besonderer Coup gelungen. Mit Timo Bachinger haben die "Bergleute" einen ambitionierten Trainer für den Herrenbereich gewinnen können.

Der langjährige Bayern- und Landesligaspieler soll die zahlreichen jungen Spieler des FCS in den nächsten Jahren weiterentwickeln und das Kreisliga-Team entscheidend nach vorne bringen. Zuletzt kickte der Klub überraschend lange um den Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse des Landkreises.

Bachinger: "Ich freue mich sehr"

"Das ist natürlich eine sehr reizvolle und interessante Aufgabe für mich. Darauf freue ich mich sehr", sagt Timo Bachinger. Er möchte mit seiner neuen Mannschaft nach eigenen Worten schnellstmöglich den Klassenerhalt perfekt machen.

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Coaches - "Kumpeltyp" Andreas Löhnert musste aufgrund anhaltender Knieprobleme sein Amt zur Verfügung stellen - war der Trainerposten in Stockheim vakant. Letztlich halfen die hervorragenden Beziehungen zwischen Bachinger und dem A-Jugendtrainer der JFG Frankenwald, Daniel Weißerth, dass die Zusammenarbeit zustande kam.

Weißerths Idee fruchtete sofort

Die Idee des Nachwuchstrainers stieß bei den Verantwortlichen des FC Stockheim auf Anhieb auf großes Interesse. Und der Plan wurde zur Freude der Entscheidungsträger schließlich auch schnell umgesetzt. Bachinger, der sich zuletzt in der Jugendabteilung der SpVgg Bayern Hof engagierte, weil dort bis Saisonende auch sein talentierter Sohn Louis (jetzt wieder JFG Frankenwald) kickte, hat die neue Aufgabe bereits mit viel Herzblut begonnen. "Die erste Trainingswoche unter ihm als neuen Coach war begeisternd. Alle Spieler haben den nötigen Respekt und ziehen voll mit", versichert Routinier Rene Schubart, der selbst vor drei Jahren als Trainer fungierte und jetzt der verlängerte Arm zu seinem ehemaligen Friesener Mitspieler sein wird.

In der Bayernliga auf Torejagd

Bachinger kickte nämlich zu aktiver Zeit überaus erfolgreich für die "Grün-Weißen" in der Landesliga Nord, ehe er beim Bayernligisten VfL Frohnlach als Mittelstürmer sogar in der Bayernliga für Furore sorgte.

Aus dieser lehrreichen Zeit bringt Timo Bachinger jede Menge Routine als Spieler mit. Aber auch als Trainer (unter anderem beim SV Friesen II in der Kreisliga Kronach) sammelte der Kripobeamte Erfahrungen, die er nun gewinnbringend bei den Bergleuten einbringen will.

Der FC Stockheim verfügt in der kommenden Saison über einen relativ großen Spielerkader mit etlichen hoffnungsvollen Talenten und Youngstern, die vor allem in taktischer Hinsicht noch entwicklungsfähig sind. Mit Bachinger hofft der Klub nun genau den richtigen Mann am Kommandopult zu haben.