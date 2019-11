Ebelsbach vor 18 Stunden

"Bergler" wandern nach Stettfeld

Die "Bergler" Ebelsbach wandern am Mittwoch, 6. November, nach Stettfeld. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Sportplatz in Ebelsbach. In der Gaststätte Merklein ("Adler-Bräu") in Stettfeld ist eine Einkeh...