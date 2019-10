Ebelsbach 17.10.2019

"Bergler" wandern nach Steinbach

Die "Bergler" Ebelsbach wandern am Donnerstag, 24. Oktober, nach Steinbach. Die Gruppe trifft sich um 15 Uhr am Bahnhof in Ebelsbach. In der Gaststätte Viernekäs in Steinbach ist eine Einkehr vorgeseh...