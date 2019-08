Ebelsbach vor 18 Stunden

"Bergler" schauen sich Teddybären an

Die "Bergler" in Ebelsbach wandern am Dienstag, 6. August. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Sportplatz in Ebelsbach. Es geht dann zu Elisabeth und ihrer Teddybärensammlung. Danach ist ein gemütliches Beisa...