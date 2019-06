Ab Donnerstag ruft der Berg: Infos zu Auftakt, Sicherheit und Kontrollen

Pünktlich um 17 Uhr sticht Oberbürgermeister Florian Janik am Donnerstag, 6. Juni, vor dem Henninger-Keller das erste Fass der 264. Bergkirchweih an. Bis 17. Juni locken die historischen Bierkeller im Grünen und rund 100 Fahr- und Vergnügungsgeschäfte sowie Imbiss- und Süßwarenstände. Insgesamt werden bei gutem Wetter mehr als eine Million Gäste aus nah und fern erwartet. Der "Berg" ist täglich jeweils von 10 bis 23 Uhr geöffnet, an den Sonn-/Feiertagen ab 9.30 Uhr.

Auch in diesem Jahr reiht sich wieder eine Attraktion an die andere. Wahrzeichen ist traditionell das 55 Meter hohe Riesenrad. Am östlichen Eingang steht wieder das "wildeste" Fahrgeschäft, heuer "Flip Fly", das pro Fahrt bis zu zwölf Personen in drei Gondeln mit Loops und Überschlägen auf eine ma-ximale Flughöhe von 24 Metern befördert.

Wilden Fahrspaß versprechen auch die Familien-Achterbahn Twister, eine Drehgondel-Achterbahn und "Big Spin", ein High-Tech-Fahrgeschäft zum Schweben, Fliegen, Hüpfen, Schaukeln und Schwingen. Daneben gibt es wieder viele andere Karussells und typische Kirchweih-Geschäfte. An den Imbiss- und Süßwarenstände finden sich auch eine Reihe von vegetarischen und veganen Angeboten.

Am Dienstag, 11. Juni, startet mit Unterstützung der Erlanger Stadtwerke und der Schausteller um 14 Uhr der 1. Erlanger Bergtriathlon. Der frei interpretierte Mehrkampf verspricht in drei Disziplinen (zum Beispiel Schießen, Werfen, Losen) jede Menge Spaß. Karten für den Bergtriathlon inklusive einem Freige-tränk gibt es bei Reservix für 10 Euro pro Person (Teilnehmerzahl auf 400 Personen beschränkt).

Am Mittwoch, 12. Juni, lädt um 14 Uhr das städtische Seniorenamt wieder traditionell alle Senioren zu einem gemütlichen Nachmittag ins Schächtner's Zelt ein. Und am Donnerstag, 13. Juni, gibt es beim Familientag mindestens 50 Prozent Preisermäßigung für kleine Besucher (10 bis 20 Uhr). An diesem Tag finden auch wieder "Berghochzeiten" statt. Drei Paare werden auf im Weller-Keller von Oberbürgermeister Florian Janik getraut. Nach den "Ja-Wörtern" lädt er sie zu einer gemeinsamen Fahrt mit dem Riesenrad ein.

Sicherheit am Berg

Im Vorfeld des Fests wurden im Bereich des Erich-Kellers die Flucht- und Rettungswege, die Geländer an weiteren Kellerterrassen und die Zugangssituation optimiert. An den besonders stark besuchten Tagen gibt es am Erich-Keller jeweils von 20.30 bis 21.15 Uhr und von 21.45 Uhr bis 22.15 Uhr Musikpausen, um zu hohe Personendichten dort zu vermeiden. Die Sirenenwarnanlagen, über die Besucher - zum Beispiel bei Unwetter - gewarnt werden können, wurden weiter verbessert. Um eine Überprü-fung im Echtbetrieb zu testen, wird am Eröffnungstag um 20 Uhr ein Probealarm stattfinden.

Taschenkontrollen

Wie im letzten Jahr finden an allen Eingängen zum Festgelände Taschen- und selektive Personenkontrollen statt. Um Wartezeiten zu vermeiden, sollten Taschen und Rucksäcke daher am besten zu Hause gelassen werden. Waffen, gefährliche Gegenstände, Getränke in Glasflaschen und jegliche alkoholischen Getränke sowie Hunde und Fahrzeuge (Fahrräder, Roller, Segways oder Ähnliches) dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mitgebracht werden.

Rettungsinseln

Die Kampagne "Spaß haben - keinen Ärger. Keine sexuelle Gewalt am Berg!" wird fortgeführt. Die sogenannten Rettungsinseln an den Sanitätsstationen am Festgelände und auf dem Martin-Luther-Platz bieten Hilfe und Schutz für Besucherinnen und Besucher, die sich belästigt fühlen oder sexuelle Übergriffe erlebt haben.