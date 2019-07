Berggottesdienst auf der Friesner Warte

Zu einem ökumenischen Gottesdienst auf der Friesner Warte laden die evang.- luth. Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim und der kath. Seelsorgebereich Hirschaid, Sassanfahrt, Seußling am Sonntag, 7. Juli, um 11 Uhr ein. Parkplätze für Besucher gibt es in Seigendorf, Friesen sowie Kälberberg und Hochstall. Der Wanderparkplatz oberhalb von Friesen bietet nur wenige Parkmöglichkeiten; die Zufahrt bis zum Segelflugplatz ist nur für Schwerbehinderte mit Merkzeichen "G" und Berechtigte erlaubt. Das Parken auf und an den Wald- und Wiesenwegen ist nicht erlaubt und kann mit Bußgeldern belegt werden, so die Veranstalter. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der "Luftsportverein Friesner Warte" zu einem kleinen Mittagstisch ein, während gleichzeitig ein Tag der offenen Tür am Segelflugplatz stattfindet. Dabei werden Mitfluggelegenheiten angeboten. An einem Flugsimulator kann man sich als Kapitän der Lüfte ausprobieren und sich bei den Modellfliegern für ein neues Hobby begeistern lassen.