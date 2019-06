Die Mitglieder vom Rhönklub-Zweigverein Hammelburg wandern am Samstag, 29. Juni, über den Buchberg zum ehemaligen Kalkwerk zum Bergfest am "Brönnoufe". Treffpunkt ist um 13 Uhr am ehemaligen Postamt in Hammelburg. Essensmarken können vorab bei der 2. Kassiererin oder im Bunten Buchladen erworben werden. sek