Hammelburg vor 17 Stunden

Bergfest am "Brönnoufe"

Das Bergfest am "Brönnoufe" beim Rhönklub-Zweigverein Hammelburg findet am Samstag, 14. Juli, statt. Die Wanderung startet um 13 Uhr vom Postamt in der Stadt über das Naturdenkmal Linde zum Kalkwerk. ...