Bergerinnen verpassen den letzten Schritt

Das letzte Spielwochenende der 3. Tischtennis-Bezirksliga Hof/Kronach der Damen bot das, was es versprach: Spannung und Dramatik pur. Dreimal war der SV Berg II im Einsatz und hätte die Meisterschaft mit drei Siegen klarmachen können. Nachdem in den ersten beiden Partien alles glatt lief, erwischten die Bergerinnen ausgerechnet im entscheidenden Spiel am Sonntagvormittag gegen den SV Fischbach einen schwachen Tag und verloren mit 3:8. Das wiederum hat Jubelstimmung beim TSV Windheim ausgelöst, der sich unverhofft doch noch über den Gewinn der Meisterschaft freuen durfte.



SV Friesen -

TSV Steinberg II 3:8

Die Friesener waren bis zum 2:3 noch gut in der Partie und hätten ausgleichen können, doch Nadine Förtsch verlor gegen Manuela Schneider hauchdünn in fünf Sätzen. Danach war der Widerstand des Vorletzten gebrochen.

Ergebnisse: Fischer-Weiß/Schüsser - Müller/Wachter 3:1, Graf/Förtsch - Land/Schneider 1:3, Fischer-Weiß - Lang 3:0, Graf - Müller 2:3, Schüsser- Wachter 1:3, Förtsch - Schneider 2:3, Fischer-Weiß - Müller 0:3, Graf - Lang 3:2, Schüsser - Schneider 1:3, Förtsch - Wachter 0:3, Schüsser - Müller 0:3.



SG Neuses II -

TSV Windheim 6:8

Die Windheimer mussten die Partie gewinnen und dann auf Schützenhilfe hoffen. Die Begegnung war von Anfang an ausgeglichen und umkämpft. Nach dem zwischenzeitlichen 6:6, behielten Anja Backer und Heidi Vetterdietz in den entscheidenden Einzeln die Nerven.

Ergebnisse: Kleylein/Schrafft - Neubauer/Backer 3:0, Siegemund/Piwonski - Vetterdietz/Völk 0:3, Siegemund - Vetterdietz 3:2, Kleylein - Neubauer 0:3, Schrafft - Backer 3:0, Piwonski - Völk 0:3, Siegemund - Neubauer 2:3, Kleylein - Vetterdietz 3:2, Schrafft - Völk 3:0, Piwonski - Backer 2:3, Schrafft - Neubauer 2:3, Siegemund - Völk 3:1, Kleylein - Backer 1:3, Piwonski - Vetterdietz 0:3.



TS Kronach II - SV Berg II 5:8

Katastrophenstart für den SV Berg II in Kronach: Die Gastgeberinnen gingen mit 5:0 in Führung und schienen den Gästen bereits alle Chancen auf die Meisterschaft zu nehmen. Aber der SV antwortete im Stile einer Spitzenmannschaft und gewann acht Einzel in Folge.

Ergebnisse: Seiler/Klumpp - Simon/Wohlrab 3:1, Zimmermann/Babinsky - Hannemann/Edelmann 3:0, Zimmermann - Hannemann 3:1, Babinsky - Simon 3:2, Seiler - Edelmann 3:1, Klumpp - Wohlrab 0:3, Zimmermann - Simon 0:3, Babinsky - Hannemann 1:3, Seiler - Wohlrab 0:3, Klumpp Edelmann 1:3, Seiler - Simin 0:3, Zimmermann - Wohlrab 0:3, Babinsky - Edelmann 1:3.

SV Berg II -

TSV Steinberg III 8:0

Nachdem die SV-Damen am Vortag mächtig schwitzen mussten, hatten sie gegen das Schlusslicht überhaupt keine Probleme.

Ergebnisse: Simon/Hannemann -Wachter/Schneider 3:0, Wohlrab/Edelmann - Hohenberger/Baierlipp 3:0, Simon - Hohenberger 3:0, Hannemann - Wachter 3:1, Wohlrab - Baierlipp 3:0, Edelmann- Schneider 3:1, Simon - Wachter 3:1, Hannemann - Hohenberger 3:0.

SV Fischbach - SC Haßlach 8:4

Fischbach gewann fünf der ersten sechs Matches glatt in drei Sätzen und brachte das Spiel recht locker über die Bühne.

Ergebnisse: Ludwig/Neumann - Eisenbeiß/Barnickel 3:0, Kastner/Tittel - Baumann/Toth 3:0, Kastner - Baumann 3:0, Tittel - Eisenbeiß 0:3, Ludwig - Barnickel 3:0, Neumann - Toth 3:0, Kastner - Eisenbeiß 2:3, Tittel - Baumann 2:3, Ludwig - Toth 3:0, Neumann - Barnickel 3:0, Ludwig - Eisenbeiß 0:3, Kastner - Toth 3:0.



SV Berg II - SV Fischbach 3:8

Die Vorzeichen waren klar: Gewinnen die Gastgeberinnen, sind sie Meister. Bis zum 2:1 lief noch alles nach Plan, dann übernahmen die Fischbacher das Kommando. Entscheidend war die knappe Fünf-Satz-Niederlage (11:5, 3:1, 5:11, 11:8, 10:12) von Kristina Hannemann gegen Tanja Tittel beim Stand von 3:4.

Ergebnisse: Simon/Wohlrab - Kastner/Tittel 0:3, Hannemann/Edelmann - Ludwig/Neumann 3:1, Simon - Tittel 3:1, Hannemann - Kastner 0:3, Wohlrab - Neumann 2:3, Edelmann - Ludwig 0:3, Simon - Kastner 3:1, Hannemann - Tittel 2:3, Wohlrab - Ludwig 0:3, Edelmann - Neumann 1:3, Wohlrab - Kastner 0:3. mg