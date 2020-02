Berger dritter ACL-Neuer

Der Ringer-Bundesligist AC Lichtenfels hat seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Von der SpVgg Freising kommt Marcel Berger in die deutsche Korbstadt. Der 21-jährige gebürtige Münchner verstärkt den ACL in den Gewichtsklassen 75/80 Kilo Freistil. Im vergangenen Jahr wurde Berger souverän bayerischer Meister und belegte bei seiner ersten "Deutschen" im Herrenbereich auf Anhieb Platz 5.

In der Oberliga war er für Freising in den letzten Jahren Top-Scorer und verlor nur wenige Kämpfe. "Wir freuen uns mit Marcel auf einen aufstrebenden und ehrgeizigen Athleten, mit dem wir in der kommenden Saison weitere taktische Varianten in der Aufstellung haben werden", teilte ACL-Mannschaftsführer Heiko Scherer mit. red