Berge und Burgen?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 14. Februar 2019 ist BURGBERNHEIM.

Burgbernheim ist eine Stadt im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und ein anerkannter Erholungsort. Obwohl die Stadt ein Erholungsort ist, ist sie keineswegs altertümlich oder langweilig und es gibt allerhand zu entdecken. Von Wanderwegen, Erlebnispfaden, einem Freibad, Minigolf oder im Winter ein Skilift bzw. gespurte Langlaufloipen ist alles dabei.

Besonders bekannt ist die Stadt wohl für ihre vielen Streuobstwiesen, gelegen am nördlichen Hang der Frankenhöhe. Wer Lust hat die Streuobstwiesen bei einem Spaziergang zu genießen, kann dies mit der "Burgbernheim Tours" App tun. Programmiert wurde diese von einem 17-jährigen Burgbernheimer und soll Besuchern erlauben, Führungen digital zu machen. Das coole daran: man sieht die komplette Route auf einem Satellitenbild von Google Maps und bei Führungen auch entsprechende Marker. Nähert man sich während seines Spaziergangs dem Marker, bekommt man eine Nachricht mit einigen Infos zu der besuchten Stelle. Es lohnt sich sicher das mal auszuprobieren! ;)

Gewinner

19 fleißige Rätsler haben diese Woche auf der gemeinde.infranken.de Facebookseite mitgemacht, und fast alle lagen richtig!

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Ilka Kunzelmann" hat die gemeinde.inFranken.de-Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)