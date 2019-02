Bereitschaft ehrte

In der 40-köpfigen BRK-Bereitschaft Weidhausen versehen die Mitglieder engagagiert ihren Dienst. Das wurde bei der Hauptversammlung deutlich. "Unser Ziel muss es sein, den aktiven Mitgliederstand zu erhöhen", kündigte Bereitschaftsleiter Michael Schiller an. Größte Chancen sieht er in der Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Dass sie bereits sehr gut funktioniert, zeigte sich beispielsweise in den beiden Schauübungen.

Geehrt wurden Petra Oelzner und Kevin Schiller (zehn Dienstjahre), Anna Schefczik sowie Mandy und Andy Hofmann (15 Jahre); Margarete Schumann hat schon 25 Dienstjahre geleistet.

Insgesamt leisteten die Mitglieder 8405 Stunden und hatten 756 Einsatzfälle. 186 fielen auf den Sanitätsdienst. Bei vier Blutspendeterminen wurden 267 Spender betreut, von denen sich elf erstmals "anzapfen" ließen. Die rückläufigen Sanitätsdienste bei Veranstaltungen anderer Vereine führt der Bereitschaftsleiter auf immer höhere Anforderungen zurück, die die Veranstalter zu erfüllen haben.

Schiller dankte der Firma Verpa für die komplette Kostenübernahme der Tankfüllungen für das Fahrzeug. Die Bereitschaft trägt die Kosten für Fort-, Weiter- und Ausbildung sowie für alle Anschaffungen selbst.

Christian Freitag berichtete von 62 Einsätzen im Gemeindegebiet der zwei Helfer vor Ort. Insgesamt wurden 5678 Stunden inklusive der Bereitschaftszeiten erbracht. Aufgrund der "kleinen Besetzung" entfallen auf jeden Helfer vor Ort 26 Dienst-Wochen. Allein 28 Mal rückten die Helfer vor Ort zu Herz-Kreislauf-Einsätzen aus.

"Wir haben unser Ziel erreicht, eine solide Rücklage zu bilden", gab Kassier Thomas Kirchner bekannt. Als Haupteinnahmequelle bezeichnet er die Altkleidersammlung. Mit 25 Tonnen konnte das Ergebnis um zwei Tonnen gesteigert werden.

Die Vorsitzende des BRK-Marienvereins, Christa Knauer, sprach von einer hervorragenden Zusammenarbeit der beiden Rot-Kreuz-Gliederungen. Unterstützt wurde die Bereitschaft bei den Blutspendeterminen und finanziell beim Unterhalt der Fahrzeuge mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro.

Die Arbeit der Bereitschaftsmitglieder lobten Bürgermeister Markus Mönch und BRK-Kreisbereitschaftsleiter Claus Weigand. Weigand gab einen Ausblick auf die Veranstaltungen des Kreises. Um noch mehr Interesse in der Bevölkerung für die Arbeit in der Feuerwehr und der Bereitschaft zu wecken, kann sich Bürgermeister Mönch eine Verlegung der Kirchweihübung von Dienstag beispielsweise auf Samstagnachmittag vorstellen, falls das Feuerwehr und Bereitschaft wünschen. ake